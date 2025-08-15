El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lamine celebra un gol frente al Villareal. Reuters
Editorial

Nueva Liga, vieja polémica

Ahora solo falta la bendición de la UEFA y la FIFA para que un Barça-Villarreal se dispute el 20 de diciembre en Miami

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 15 de agosto 2025, 08:30

Una antigua polémica calienta el inicio de LaLiga 2025-26, cuando parece cerca de hacerse realidad la pretensión de los dirigentes del fútbol profesional de ... llevar un partido fuera de España. Intentos anteriores, en los que invariablemente figura involucrado el F. C. Barcelona, fracasaron por disputas entre la patronal de los clubes y la Federación y llegaron incluso a los tribunales.

