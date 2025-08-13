«Miami está sobrevalorado, mejor las Moreras», el presidente del Pucela bromea con el Villarreal-Barça

Gabriel Solares, corpresidente del Real Valladolid, junto a su compañero, Enrique Uruñuela, se ha mostrado como un directivo cercano desde su llegada al club, en ... esa línea clara de alejarse del modelo de Ronaldo que terminó con el astro brasileño muy tocado de cara al aficionado blanquivioleta.

El desembarco del empresario mexicano en Zorrilla ha llegado con buenas palabras para el socio, al que ha pedido en más de una ocasión un voto de confianza, como ratificó en su presentación como directivo.

Desde entonces, de forma pública y privada, Solares ha mostrado un perfil cercano con el aficionado pucelano, al que no ha dudado en contestar en las redes sociales, incluso cuando ya han aparecido las primeras críticas hacia el equipo, o hacia la gestión de episodios como el de la suspensión del Trofeo Ciudad de Valladolid por el estado del césped.

Todo sin haber comenzado la competición oficial, pero con una respuesta «sobresaliente» para la directiva, con más de 21.000 abonados ya con billete para el nuevo proyecto que arranca la Liga este viernes ante el Ceuta.

La cercanía del copresidente también se ha dejado notar a propósito de la primera gran polémica de LaLiga en España, y que pese a no afectar al Real Valladolid -al menos esta temporada-, sí ha marcado las últimas horas de las noticias del balompié español, con esa idea de la patronal de llevar el Villarreal-FC Barcelona a Miami en el mes de diciembre.

Esa decisión, que a juicio de muchos condiciona la competición y a la que el club castellonense ha contestado decidiendo llevar a todo el socio que quiera a Florida de manera gratuita, le ha servido a Solares para hacer 'patria chica' en Valladolid.

Un aficionado blanquivioleta le espetaba al presidente en 'X' la posibilidad de que se hiciese socio del Villarreal esta temporada por el viaje a Estados Unidos, y de paso, le pedía que hiciese algo parecido con la afición pucelana, aunque fuese para viajar a Las Palmas.

El nuevo propietario del Real Valladolid no se lo pensó a la hora de contestarle: «Miami está sobrevalorado, Wey. Mejor un fin de semana de Verano en la playa de las Moreras después de haber ido a Zorrilla a ver al Pucela debutar en liga contra Ceuta, fin de semana de ensueño».