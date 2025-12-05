El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
La fiscal Teresa Peramato. Efe

Nueva etapa en la Fiscalía General

La fiscal designada por el presidente del Gobierno parte con un amplio reconocimiento y parece determinada a afrontar las reformas que requiere la carrera

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:13

Comenta

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se comprometió durante el preceptivo examen en la Cámara Baja a «subsanar la profunda herida» que el proceso penal y condena de su predecesor, Alvaro García Ortiz, han dejado en la institución. Es un objetivo esencial porque la Fiscalía General del Estado necesita, de forma inaplazable, recuperar el reconocimiento social perdido durante el excepcional procesamiento de su máxima autoridad por revelación de datos reservados de un particular. La fiscal designada por el presidente del Gobierno parte con un amplio reconocimiento y parece determinada a afrontar las reformas que requiere la carrera. Su apuesta por cambiar el proceso penal y trasladar el peso de la instrucción a los fiscales, en lugar de los jueces, requiere un amplio consenso, al igual que otras reformas de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero más allá de la renovación de personas en la cúpula de la institución fiscal, para subsanar la profunda herida que ha dejado la etapa de García Ortiz, es imprescindible garantizar su autonomía del poder Ejecutivo y la máxima profesionalización de sus servidores públicos. Como señaló Peramato ante la Comisión de Justicia, la Fiscalía es una institución fundamental para la democracia española.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    El «monstruo» que degolló a su mujer en plena autovía y tiró su cadáver a un contenedor
  4. 4 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%
  5. 5 El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  6. 6

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  7. 7 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Aumentan las urgencias y hospitalizaciones por virus respiratorios en menores de 5 años y mayores de 75
  10. 10

    Los vallisoletanos opinan sobre la baliza V-16, obligatoria desde el 1 de enero: «Es mejor que salir fuera del coche»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Nueva etapa en la Fiscalía General

Nueva etapa en la Fiscalía General