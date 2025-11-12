El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Mazón comparece en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana. Efe
Editorial

Mazón, dejación de funciones

«Podrá esquivar a las víctimas, vetadas y obligadas a denunciar en la calle que la reconstrucción depende ahora del negacionismo de Vox, pero no podrá hacerlo de la verdad»

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

Carlos Mazón ha consumido sus últimas horas como presidente en funciones de la Generalitat con un nuevo alarde de dejación de funciones. Lo hizo durante la dana de hace un año y lo ha repetido ayer en la comisión de investigación en el Parlamento valenciano, de la que salió sin resolver las cuestiones clave. Entre ellas, su injustificable ausencia de la mesa de crisis con el argumento de que, «operativamente, poco tenía que aportar a la emergencia». Ni asumió entonces que lideraba el Gobierno de una comunidad en plena catástrofe ni lo hizo en el interrogatorio sobre su 'desaparición' en momentos trascendentales de la riada tras su inapropiada cita en El Ventorro. «¿Donde estaba cuando la gente se estaba ahogando?», le preguntó Compromís, de nuevo sin respuesta. Mazón podrá esquivar a las víctimas, vetadas y obligadas a denunciar en la calle que la reconstrucción depende ahora del negacionismo de Vox, pero no podrá hacerlo de la verdad. La evidente necesidad de mejorar la coordinación con el Ejecutivo central no puede solapar su incompetencia, lejos del lugar que le correspondía. Su sombra amenaza con lastrar a Juan Francisco Pérez Llorca, el candidato del PP a sucederle.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  2. 2

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  5. 5 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  6. 6

    Los tres edificios dinamitados en Valladolid
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8 Los Javis se separan tras trece años de relación
  9. 9

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  10. 10

    Cae el falso techo de una habitación en una residencia de Mojados con dos usuarias dentro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mazón, dejación de funciones

Mazón, dejación de funciones