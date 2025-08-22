El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una joven trabaja en una terraza de verano. El Norte
Editorial

Jubilaciones sin recambio

A lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 22 de agosto 2025, 07:20

El panorama demográfico en España anticipa una crisis inminente: a lo largo de la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas, frente a solo 1,8 millones de jóvenes que ingresarán en el mercado laboral; un vacío difícil de cubrir, agitado por la perenne contracción de la natalidad y el éxodo de ciudadanos nacionales. En este contexto, la llegada de 4,6 millones de extranjeros hasta 2035 podría amortiguar el impacto, ya que un 80% estará en edad laboral y un 70% buscará empleo. No obstante, este potencial se ve limitado por prejuicios y trabas administrativas que afectan sobre todo a personas extracomunitarias.

La lenta homologación de títulos y la desconfianza hacia sus competencias refuerzan estereotipos que los empujan a sectores de baja cualificación, lo que desperdicia capital humano en áreas críticas. Esta exclusión resulta más grave si se considera su efecto sobre los servicios públicos: la presión sobre el sector educativo aumentará, pero la mayor amenaza recaerá sobre la sanidad pública, de por sí tensionada, y llamada a sostener a una población más envejecida con menos personal. Urge combatir prejuicios y agilizar la homologación para preservar el Estado de bienestar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Muere un hombre de 51 años en un tiroteo en Ávila
  4. 4 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  5. 5

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  6. 6

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  7. 7

    Un oso corre por el terreno de la Montaña Palentina quemada
  8. 8

    «La esperanza es lo último que se pierde, pero esto es un calvario»
  9. 9 La influencer que se ha tatuado a Pedro Sánchez: «Si me lo tuviera que quitar me pondría a Óscar Puente»
  10. 10 La bonoloto deja un segundo premio en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jubilaciones sin recambio

Jubilaciones sin recambio