El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Benjamin Netanyahu, en un discurso el pasado día 13. EFE
Editorial

Exprimir a Gaza y agotar a Israel

La decisión de Netanyahu de continuar con una ofensiva a largo plazo tiene un coste cada vez mayor para su país

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:39

Al dar luz verde al castigo redoblado a Gaza, ahora para tomar la capital y forzar el desplazamiento de un millón de palestinos ya desarraigados, el Gobierno israelí trata de exprimir la vía marcada después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Un camino por el que Tel Aviv promete terminar con la resistencia armada en la Franja y recuperar a los rehenes todavía en poder de la milicia. Casi dos años después, solo los periodos de alto el fuego han permitido devolver a sus familias a los secuestrados. Treguas que Benjamin Netanyahu violó de manera sistemática para imponer el bloqueo del territorio ocupado, los asesinatos en las colas para conseguir alimento y las muertes por hambre. La decisión del primer ministro de continuar con una ofensiva a largo plazo tiene también un coste cada vez mayor para su país. La movilización de 60.000 reservistas y la extensión del servicio de otros 20.000 ya en activo tensionará al límite las costuras de un ejército reticente a una opción fracasada. Solo el apoyo político y financiero de Donald Trump permite a Netanyahu encabezar el delirio de sus fanáticos socios ultras, frente al creciente aunque impotente clamor internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  2. 2

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  3. 3 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  4. 4 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  5. 5 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  8. 8

    La vía de Ariza pierde otro kilómetro y desaparece hasta el polígono de Argales
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Exprimir a Gaza y agotar a Israel

Exprimir a Gaza y agotar a Israel