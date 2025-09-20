El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ana Redondo recibe en su nombramiento como ministra la cartera del Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero. Efe

Sin evasivas y sin silencios

La ministra Redondo y su antecesora, Irene Montero, están urgidas a ofrecer explicaciones nítidas sobre la falla con las pulseras antimaltrato

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:58

La violencia machista, la más atroz de las expresiones de la desigualdad, mató en 2024 a 48 mujeres en España; es decir, una a la ... semana. La cifra de asesinadas suma ya 28, a fecha de este jueves, en lo que va de 2025. El desgarro no debe impedir valorar los avances que, galvanizados por el feminismo, ha logrado el Estado de derecho para socializar que nunca podrá ser tolerable ni asumible segar la vida de una mujer y para proteger a tantas maltratadas –y a sus hijos–.

Espacios grises

