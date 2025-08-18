El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una protesta frente a la sede de la ONU por la guerra en la Franja. AFP
Editorial

Creciente presión por los rehenes

las puntuales protestas contra la prolongación de la ofensiva en la Franja escalaron ayer con la convocatoria de una jornada de huelga nacional impulsada por el Foro de Familias de Rehenes

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:35

La decisión del Gobierno israelí de llevar a cabo una operación militar en Ciudad de Gaza, con el argumento de que permitirá recuperar al medio ... centenar de secuestrados que siguen en manos de Hamás desde el 7 de octubre de 2023, provoca una generalizada censura internacional. En el seno de la sociedad hebrea, las puntuales protestas contra la prolongación de la ofensiva en la Franja escalaron ayer con la convocatoria de una jornada de huelga nacional impulsada por el Foro de Familias de Rehenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  2. 2

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  3. 3 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  6. 6

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  7. 7 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  8. 8

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  9. 9

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid
  10. 10 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: Â«Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valleÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Creciente presión por los rehenes

Creciente presión por los rehenes