El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Manifestación en Nueva York contra la suspensión del programa del presentador estadounidense Jimmy Kimmel. AFP

La censura no es una broma

Con la suspensión del 'late show' de Kimmel Trump se libra no solo de un formato incómodo

El Norte

El Norte

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:59

El popular presentador de televisión Jimmy Kimmel se ha convertido con la fulminante cancelación de su programa en la última víctima de la ofensiva contra ... la libertad de expresión en EE UU, recrudecida a medida que avanza el segundo mandato de Donald Trump. Con la suspensión del 'late show' de Kimmel, que acusó a los republicanos de usar el asesinato de su referente ultra Charlie Kirk para iniciar una caza de brujas en la izquierda, Trump se libra no solo de un formato incómodo. También de una figura muy influyente, cuyo cese ha despertado una ola de solidaridad y denuncia. Los intentos de Trump por amordazar a voces críticas son una expresión de intolerancia más propia de una autocracia que de un país con una ejemplar lucha por los derechos sociales. Desde su regreso a la Casa Blanca, el magnate está decidido a socavar ese legado al desatar una ofensiva en todos los frentes que cuestionen su gestión o turbio pasado. Jueces, políticos demócratas, responsables de la Reserva Federal, la Universidad de Harvard y ahora los cómicos saben que la censura de Trump no es ninguna broma. Lo peor, que sus mordazas parecen amortizadas al no pasarle factura en su electorado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El montañero fallecido en el pico Gilbo era el prestigioso cardiólogo Jesús Berjón
  2. 2

    Una tromba de agua encharca Valladolid después de 67 días sin llover
  3. 3

    Muere un motorista en una colisión con un coche en la rotonda del San Agustín
  4. 4

    Una valla para impedir el paso de peatones bajo el viaducto de Arco de Ladrillo
  5. 5 Un joven de 18 años, autor del atropello mortal a Saray Arias, la Erasmus leonesa fallecida en Nápoles
  6. 6

    El cuñado del muerto en el accidente laboral de Adalia conducía el tractor que causó el siniestro
  7. 7

    El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720
  8. 8 Un restaurante especialista en arroces con gran variedad en su menú
  9. 9

    El Cuadro, la zona de Valladolid donde Brad Pitt salió de fiesta: «Ahora vivimos más tranquilos»
  10. 10 Hallan muerto en su domicilio en Palencia a un hombre de 77 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La censura no es una broma

La censura no es una broma