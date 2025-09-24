El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, subiendo al helicoptero oficial 'Marine One'. EFE

Soñamos con la paz y hacemos la guerra

El paréntesis de tranquilidad relativa en que desembocó la Guerra Fría se ha agotado las amenazas vuelven a donde solían

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:47

Puede asegurarse que la mayor parte de la humanidad sueña con la paz, el bien más valorado por la inmensa mayoría, pero la realidad es ... que no nos rendimos a la tentación de la guerra. La Historia lo recuerda: las ambiciones de poder y el odio son sin duda las principales razones que la explican por mucho que se buscan otros argumentos para justificarla. Lo estamos viviendo estos días en que la posibilidad de algún estallido bélicos se está multiplicando y en varias latitudes.

