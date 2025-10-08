El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos personas observan una explosión en la Franja de Gaza. Reuters

Gaza, comienzo de un final difícil

Dos años después del resurgir del conflicto parece que habrá una pausa, aunque no definitiva

Diego Carcedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

Comenta

El final de la tragedia de Gaza ha sido recibido con alivio por la opinión pública internacional. Fueron dos años de angustia colectiva y, lo ... más duro, sesenta mil muertos. Su historia comienza con una reacción de revancha terrorista y ahora que por fin llega su final, surgen muchos y variados temores sobre los problemas sociales y geopolíticos que todavía requieren una solución difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  3. 3

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  4. 4 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  5. 5 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  6. 6

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  7. 7 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  8. 8 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero
  9. 9

    El palacio vallisoletano del tesorero de Isabel la Católica
  10. 10

    El Ayuntamiento colocará dispositivos GPS en mobiliario urbano y animales para evitar sus robos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Gaza, comienzo de un final difícil

Gaza, comienzo de un final difícil