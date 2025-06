Por supuesto, Óscar

Las cosas están como están. Mentiría si dijera que me sorprendió. Valladolid, viernes 13 de junio de 2025. 8:15 de la mañana. En la ... televisión del bar, en la Plaza Mayor, aparecen imágenes y comentarios sobre la corrupción estructural del PSOE. Cerdán centra la información. La comento con uno de los camareros, que está detrás de la barra. Mi mesa no dista más de tres metros. Se acerca hacía mí un señor. Me reprocha los comentarios y situando su cara a pocos centímetros de la mía coloca su dedo índice, en vertical, sobre sus labios. Que me calle. Se llama Leandro, y preside el PSOE de Valladolid.

No, no me callo. Como no calló mi abuelo Manuel en la Guerra Civil y fue represaliado por ambos bandos. No, no me callo, como no calló mi padre José María ante las amenazas de ETA. La misma ETA que mató a socialistas cuando su partido aún entendía que progresar era un modo honesto mejorar las condiciones de los ciudadanos, en términos de igualdad y respecto de sus derechos en clave democrática, lo que supone el respeto a la división de poderes.

Ahora que la actualidad cinematográfica anuncia 'La banda del Peugeot', que promete una taquilla mucho mayor que 'La banda del bmw', los espectadores menos condicionados y con una mínima objetividad crítica pueden sacar conclusiones, y casi elevarlas a definitivas. Queda por saber si en el maletero iba Puigdemont, a quien visitó en su guarida de prófugo ese gran hombre de Estado, culto y sagaz, que es Cerdán. A quien dedicó elogios de húmeda empatía ideológica el tal Évole, otro listo que hace caja en tiempos revueltos. Dirá que a él también le ha fallado, con la misma impostada contrariedad de Sánchez, aunque sin caer en el mezquino llanto de la presidenta navarra.

Mientras tanto los mayordomos de Moncloa siguen cumpliendo su guión. Óscar Puente llamó a Eduardo Madina resentido –político valiente y no corrupto, al que le robó Sánchez las primarias–, por mostrar sus discrepancias con lo que la UCO entiende que es una organización criminal en la cúpula del PSOE.

Desde la perspectiva de Puente, la palabra despliega un significado amplio y profundo. Para el obstinado siervo de su 'puto amo' resulta impensable que Madina no guarde resentimiento tras su derrota en el PSOE. Para quienes hacen de la política un modo instrumental para garantizarse privilegios y prebendas es inconcebible que quien, con rectitud moral, no alcanza un objetivo en una estructura política no quede envenenado de por vida, pues saben que es eso, precisamente, lo que les pasaría a ellos.

Madina es un resentido, Leire hacía periodismo de investigación, y Ábalos y Koldo las prácticas de un máster sobre la abolición de la prostitución. Por supuesto, Óscar.