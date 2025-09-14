Prejuicios y conflictos

El fanatismo y la ideologización (sin obsolescencia) premeditada facilitan, y de qué manera, a la hora de ubicarse en relación con todo conflicto geopolítico, sobre ... todo si existe una dosis suficiente de violencia, y las víctimas resultan fuente de una hiperestesia comprensible. Al parecer tiene su lógica que toda persona busque un lugar, digamos político o partidista (que es tanto como decir partidario), para sentirse cómodo en la sociedad, para tener conciencia de que, más o menos, sabe lo que quiere, y de ese modo no tener todos los días que reiniciar una sofocante ruta de pensamientos y convicciones que explorar y cuestionar. Prejuicios que ahorran deliberaciones internas cotidianas, por muy beneficiosas que pudieran ser, y ahorran tiempo y quebraderos de cabeza.

En términos legales podríamos hablar de alcanzar una razonable seguridad jurídica, eso sí, con independencia de la bondad o maldad del marco normativo en el que se consigan conocer (y por lo tanto crear expectativas) las reglas del juego.

Para todo esto se han creado las llamadas ideologías, que raramente están vinculadas, siquiera nominalmente (son cheques al portador, lo que facilita su tráfico, ya saben) con cuestiones verdaderamente axiológicas, de valores fundamentales en la ética humana. Quizá más que creación cabría llamarlas construcción, pues se trata de la instalación de una estructura mental que, para lograr unos efectos más potentes y de mayor duración –vitalicio es su carácter, y muchas veces de índole sucesoria– lleva aparejadas actualizaciones si límite. En bucle. Algunas contradictorias con las anteriores, aunque siempre con un argumentario pseudofilofósico que impide que el usuario se sienta un hipócrita de tomo y lomo.

Así, los niños. Víctimas ciertas de los errores y crueles maldades de tantos adultos. Cuyo sufrimiento enarbola manifestaciones diversas. Que, como dolor vicario, son revictimizados cuando se hace evidente el abandono a su causa y recuerdo, una vez que las aplicaciones ideológicas (con conexión neuronal directa con la zona en la que se aloja la excitación por el poder) se actualizan conforme directrices superiores.

El cambio de postura ante los menores saharauis es un ejemplo prístino. La actualización de la aplicación 'sanchezputoamo' ha posibilitado que un sector partidista y partidario de su causa y acogimiento se haya desvinculado sin mayores remordimientos. Algunos complementos de bella y artesanal marroquinería del consorcio conyugal monclovita explican el origen del giro. Abandonada una causa, se pasa a la siguiente. Nada como creerse dueños del relato moral, sea uno o su contrario.