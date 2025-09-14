El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dura lex, sed lex

Prejuicios y conflictos

«Nada como creerse dueños del relato moral, sea uno o su contrario»

César Mata

César Mata

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:18

El fanatismo y la ideologización (sin obsolescencia) premeditada facilitan, y de qué manera, a la hora de ubicarse en relación con todo conflicto geopolítico, sobre ... todo si existe una dosis suficiente de violencia, y las víctimas resultan fuente de una hiperestesia comprensible. Al parecer tiene su lógica que toda persona busque un lugar, digamos político o partidista (que es tanto como decir partidario), para sentirse cómodo en la sociedad, para tener conciencia de que, más o menos, sabe lo que quiere, y de ese modo no tener todos los días que reiniciar una sofocante ruta de pensamientos y convicciones que explorar y cuestionar. Prejuicios que ahorran deliberaciones internas cotidianas, por muy beneficiosas que pudieran ser, y ahorran tiempo y quebraderos de cabeza.

Espacios grises

