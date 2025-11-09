El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Infografía de la futura Ciudad de la Justicia, diseñada por Primitivo González.
Dura Lex, Sed Lex

Ciudad sin ley

La Ciudad de la Justicia no hará honor a su nombre si, tal y como se suceden últimamente los acontecimientos, las leyes y su final aplicación en asuntos de alta política rinden su virtud a la permanencia de un Gobierno concreto

César Mata

César Mata

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:33

Sin ser ninguna de las dos una ciencia exacta, sin poder asegurar un resultado cuando se recibe un encargo, una misión, una finalidad, lo cierto ... es que mientras la Medicina está imperiosamente ligada a los medios técnicos y materiales que se pongan a su disposición, la Justicia necesita para colmar su propuesta básico un elemento inmaterial: la Ley. Que habrá, para llamarse como tal justa, de nacer con la cabal y desinteresada motivación de promover una sociedad de ciudadanos tratados por igual, con respeto de sus derechos inalienables y con la posibilidad de exigir el cumplimiento de la legalidad para quien intente quebrantarla.

