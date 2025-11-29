El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Maniobras militares en Rota. Román Ríos/Efe
Monsieur le Président

En España todavía seguimos cantando por Joan Baez o por Georges Brassens. A nosotros nos honra. A Trump le cabrea. A los rusos les encanta

Carlos Aganzo

Carlos Aganzo

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:39

«Je viens de recevoir / mes papiers militaires / pour partir à la guerre / avant mercredi soir. / Monsieur le Président, / je ne veux pas la faire, / ... je ne suis pas sur terre / pour tuer des pauvres gens». O lo que es lo mismo: «Acabo de recibir / mis papeles militares / para ir a la guerra / antes del miércoles por la noche. / Señor Presidente, / no quiero hacerlo, no estoy sobre la tierra/para matar a las pobres gentes». En los años ochenta, y aún en los noventa, el poema de Boris Vian en la voz de Joan Baez o de Georges Brassens era un auténtico himno entre los insumisos, antes de que el gobierno de José María Aznar terminara con el servicio militar en 2001. Lo era en España y, por supuesto, también en Francia, el país que inventó en 1793, en plena Revolución, la famosa levée en masse, que bien podría considerarse el modelo del servicio militar obligatorio en el mundo.

