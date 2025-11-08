El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un futuro diferente. Eso es lo que ha pedido el presidente Sánchez, antes de asegurar que España añadirá 45 millones más a los 2.350 ... millones de euros que piensa gastarse en la lucha contra el cambio climático en 2026. Más o menos lo mismo que se gastará (nos gastaremos) en el Programa Especial de Armamento (PEA), destinado a modernizar aviones de combate, fragatas, drones y carros blindados destinados a otras guerras. Para todo hay, dice, en unos presupuestos generales del Estado que no se van a aprobar nunca, porque ya han dicho los ex socios de ultraderecha nacionalista del Gobierno que no están por la labor de darle su confianza a un presidente que les engaña un día sí y otro también. Y porque el citado presidente también ha repetido por activa y por pasiva que él puede seguir gobernando con Junts y sin Junts, con presupuestos y sin presupuestos. Qué pesadilla.

