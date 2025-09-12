El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

La fosa

Las alforjas de Feijóo tenían un roto importante y ha ido perdiendo trigo hasta desembocar en los linderos de Vox

Antonio Soler

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:01

Llegó Núñez Feijóo de Galicia con las alforjas llenas de centralidad. Tomaba a los españoles por gente prudente que desde la llegada de la democracia ... no gustaba de extremismos y se había movido en el arco que va de la socialdemocracia a un liberalismo sosegado. Se suponía que estaba obligado a compatibilizar ese espíritu moderado con el talibanismo personalista de Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid había demostrado su fuerza lanzando por la ventana a Pablo Casado y parecía conveniente dejarla campar en su virreinado madrileño.

