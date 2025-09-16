El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Interceptado ayer un cayuco con 235 migrantes a unas siete millas de La Restinga (El Hierro) EP
Dados rodando

La inmigración como arma electoral

«La política de 'puertas abiertas' de Merkel en Alemania, permitió la llegada al país de dos millones de refugiados que han provocado el colapso del sistema sanitario»

Antonio San José

Antonio San José

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 07:00

Siempre resulta desalentador comprobar como hay supuestos responsables políticos que despachan, sin reflexión alguna, recetas sencillas para problemas complejos. Esto ha ocurrido, lamentablemente, en España ... con la inmigración desde hace demasiado tiempo. En un principio fueron aquellos 'naifs' que proclamaban la inutilidad de poner reglas porque deberían de venir al país «todos los que quisieran, sin límite alguno». Con frecuencia se habla de las personas que llegan al país como si fueran mercancía, obviando que se trata de seres humanos que necesitan apoyo, medios y el horizonte de una vida digna. Esto, por cierto, convendría no olvidarlo. Todavía estamos esperando a que alguno de aquellos lindos que reclamaban la acogida libérrima y sin tope alguno, ofrezcan su casa y una oferta de trabajo para ser coherentes con sus planteamientos simplistas.

