El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inmigrantes rescatados en aguas de Fuerteventura. EFE

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

El discurso xenófobo de la extrema derecha amenaza con incendiar las calles tanto en España como en el resto de la Unión Europea.

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 01:11

El descenso de la inmigración ilegal a lo largo de la última década no impide que a día de hoy sea vista como uno ... de los mayores problemas en todos los países de la Unión Europea. España no es una excepción. Hasta el 15 de agosto llegaron a sus fronteras más de 22.000 personas sin la documentación en regla. Según el barómetro del CIS del mes de julio, la inmigración es la mayor preocupación para los españoles tan solo por detrás de la vivienda y la corrupción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido en el incendio que ha obligado a desalojar la carpa de la Casa de Andalucía
  2. 2 Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros
  3. 3 El vallisoletano José Moro se casa a sus 66 años con Fátima Pereyra
  4. 4

    Valladolid amanece repleta de pintadas contra la guerra en Gaza
  5. 5 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Sábado 6 de septiembre
  6. 6

    El desmontaje completo de la vía de Ariza despeja los terrenos para el futuro barrio de 597 viviendas
  7. 7

    Los Pichas montan un fiestón con miles de amigos en la Plaza Mayor
  8. 8 Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero
  9. 9

    La Casa de Andalucía habilita una barra fuera de la carpa incendiada para vender rebujitos y salmorejo
  10. 10 Vuelca un turismo tras colisionar contra otro que salía de un garaje

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso

La inmigración ilegal colapsa las capacidades de acogida e integración pese a su descenso