¿Quién es quién?

Una cosa buena de 'la web', y algún día hablaremos de las cosas malas, que haylas, es que te permite, en un pispás, poner a ... tiro una prueba de humildad para políticos. Que no deja de ser, además, un aviso para ciudadanos poco informados. Me explico. Tiene el compañero Víctor Vela una sección que consiste en hacer un quiz con preguntas y cuatro opciones de respuesta. Y esta semana ha decidido, travieso él, preguntar por los nombres de los consejeros de la Junta de Castilla y León. A ver si somos capaces de reunir cada cargo con su foto-nombre.

Un 16% de los que han jugado han acertado los 10. Un 37% han suspendido: menos de cinco aciertos.

Es curioso, porque algunos forman parte del paisaje político desde hace décadas. Carlos Fernández Carriedo, por ejemplo, suma 17 años como consejero de varias cosas y otros nueve como portavoz parlamentario. Luis Miguel González Gago es alto cargo desde 1999, aunque sea consejero desde 2023. Juan Carlos Suárez-Quiñones ya suma una década como consejero y antes fue delegado del Gobierno (aunque brevemente). Isabel Blanco, vicepresidenta, es consejera desde 2019, como Rocío Lucas. Y otros, como José Luis Sanz Merino, incluyen en la trayectoria cargos en ayuntamientos, diputaciones, consejerías y delegaciones territoriales. Una macedonia política.

Da que pensar que uno lleve en el teatrillo político y gestor un porrón de años y que los lectores del periódico más importante de la comunidad no sepan quién puñetas eres o a qué te dedicas. Pero también deberíamos considerar que, o bien no han reunido los méritos para que su nombre vuelva a un organigrama o, como ciudadanos, hemos hecho dejación de funciones.