Juega con El Norte
El test de los consejeros de la Junta de Castilla y León: ¿estás seguro de que conoces a todos?
El juego de esta semana te desafía a comprobar tus conocimientos sobre los integrantes del equipo de Gobierno autonómico
Valladolid
Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:25
Comenta
¿Estás puesto en política autonómica? ¿Eres capaz de decir cómo se llaman los consejeros del Gobierno de Castilla y León? En el siguiente test ponemos a prueba tus conocimientos sobre los políticos de la comunidad. ¿De verdad los conoces?