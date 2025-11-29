El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El test de los consejeros de la Junta de Castilla y León: ¿estás seguro de que conoces a todos?

El juego de esta semana te desafía a comprobar tus conocimientos sobre los integrantes del equipo de Gobierno autonómico

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:25

Comenta

¿Estás puesto en política autonómica? ¿Eres capaz de decir cómo se llaman los consejeros del Gobierno de Castilla y León? En el siguiente test ponemos a prueba tus conocimientos sobre los políticos de la comunidad. ¿De verdad los conoces?

1 de 10

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Silvia Tomillo
María González Corral
Isabel Blanco
Alejandro Vázquez

2 de 10

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio

Alejandro Vázquez
José Luis Sanz Merino
Leticia García
Juan Carlos Suárez-Quiñones

3 de 10

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Gonzalo Santonja
María González Corral
Rocío Lucas
Francisco de Paula

4 de 10

Consejería de Educación

Leticia García
Carlos Javier Fernández Carriedo
Alejandro Vázquez
Rocío Lucas

5 de 10

Consejería de Sanidad

Isabel Blanco
Alejandro Vázquez
Luis Miguel González Gago
José Luis Sanz Merino

6 de 10

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

José Luis Sanz Merino
María González Corral
Juan Carlos Suárez-Quiñones
Leticia García

7 de 10

Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Leticia García
Carlos Javier Fernández Carriedo
Luis MIguel González Gago
José Luis Sanz Merino

8 de 10

Consejería de Industria, Comercio y Empleo

María González Corral
Leticia García
Luis Miguel González Gago
Alfonso Fernández Mañueco

9 de 10

Consejería de Economía y Hacienda

Carlos Javier Fernández Carriedo
Luis Miguel González Gago
José Luis Sanz Merino
Leticia García

10 de 10

Consejería de la Presidencia

Carlos Javier Fernández Carriedo
Alfonso Fernández Mañueco
Luis Miguel González Gago
Isabel Blanco

