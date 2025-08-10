El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla

Cómo matar barato

Desde 1960 hasta 2024 han muerto en las carreteras españolas 291.902 personas

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:53

Quizá porque era de Arévalo, y eso siempre le llama la atención a un arevalense, que tampoco somos tantos. Quizá por la edad, 59, no ... tan lejos. Quizá por lo fatídico, porque ella no tenía que repartir ese día, porque no tenía que estar allí cuando un tipo borracho y drogado decidió que controlaba, bro, que podía coger el puto coche, esos mil quinientos kilos letales, y conducirlo como cualquier otro de esos días que, seguro, cogió el coche borracho y drogado. Porque el asesino al volante suele comprar boletos a menudo, hasta que le toca matar a alguien. Quizá por todo. Pero días después aún pienso en que Mari Carmen Muñoz, 59 años, de Arévalo, que había salido a repartir fruta en lugar de su hermano, no volvió a casa en la furgo, sino en el coche fúnebre, porque un tipo la mató.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Estaban orinando delante de mi casa, se lo reproché y me rompieron los dientes»
  2. 2

    La ola de calor en el barrio con la renta más baja: «Hace peor dentro de casa que fuera»
  3. 3 Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?
  4. 4 Detenido por romperle dos dientes tras darle un puñetazo en el Paseo de Zorrilla
  5. 5 Dos muertas y dos heridos en un accidente frontal en El Bierzo
  6. 6

    El plan B alivia en Burgos tras un Real Valladolid espantoso
  7. 7 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  8. 8 Chantajea con un supuesto vídeo sexual a un discapacitado, que llegó a entregarle más de 11.000 euros
  9. 9

    Malestar en La Santa Espina por el estado de «abandono» del histórico monasterio
  10. 10

    Cortan el tráfico en Isabel la Católica tras caerse un árbol junto al nuevo carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cómo matar barato