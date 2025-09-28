Azul verdoso
El PP de Castilla y León estaba tranquilo hasta que Feijóo le compró el marco de la inmigración a Vox
Valladolid
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:24
Nosotros, gestión; ellos, ruido. Ese era el vaticinio de un alto cargo de la Junta de Castilla y León cuando el PP comenzó su periplo ... de Gobierno en tándem con Vox. En lo que no reparó el PP, sin embargo, es que el ruido, por definición, tiene una capacidad asombrosa de invadirlo todo. Basta un protocolo antiaborto publicitado y no borrado de la web para que su eco alcance a escucharse incluso meses después de roto el acuerdo de Gobierno.
Que justo después de esa ruptura volvió el diagnóstico de los populares a buscar el lado positivo. «Aunque estemos en minoría, vamos a poder gobernar y a demostrar que no necesitamos a Vox». Solo que si alguien no necesita nada, ni gobernar, es Vox, que basa su estrategia de crecimiento en los brochazos. Cuanto más grueso, mejor. Cuanto más simple, mejor. Qué carajo –nunca Milei dicho–, cuanto MÁS, mejor. No deja de ser una extensión del trumpismo como modo de hacer política. La misma herramienta que ha servido de palanca para otros partidos de corte similar por todo el orbe.
Al PP de Castilla y León no le preocupaba la inmigración, un debate sin peso en la comunidad. No le preocupaba no tener presupuestos, porque Sánchez gobierna sin ellos. Ni la corrupción, que se llamaba Ábalos. Ni Mazón, ese desdichado. Pero entonces llegó Feijóo y compró el marco completo de la inmigración a Vox. Después exigió, en los morros de un Mañueco atónito, que Sánchez convocara elecciones por no tener presupuestos. El calendario trajo el juicio de la Trama Eólica contra ex altos cargos de la Junta y los incendios 'mazonearon' a Quiñones. Que el PP compre el discurso a Vox quizá no sea buena idea. orque hay a quien le gusta el azul y quien prefiere el verde, pero mezclarlos deja un verdoso confuso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.