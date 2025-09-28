Azul verdoso

Nosotros, gestión; ellos, ruido. Ese era el vaticinio de un alto cargo de la Junta de Castilla y León cuando el PP comenzó su periplo ... de Gobierno en tándem con Vox. En lo que no reparó el PP, sin embargo, es que el ruido, por definición, tiene una capacidad asombrosa de invadirlo todo. Basta un protocolo antiaborto publicitado y no borrado de la web para que su eco alcance a escucharse incluso meses después de roto el acuerdo de Gobierno.

Que justo después de esa ruptura volvió el diagnóstico de los populares a buscar el lado positivo. «Aunque estemos en minoría, vamos a poder gobernar y a demostrar que no necesitamos a Vox». Solo que si alguien no necesita nada, ni gobernar, es Vox, que basa su estrategia de crecimiento en los brochazos. Cuanto más grueso, mejor. Cuanto más simple, mejor. Qué carajo –nunca Milei dicho–, cuanto MÁS, mejor. No deja de ser una extensión del trumpismo como modo de hacer política. La misma herramienta que ha servido de palanca para otros partidos de corte similar por todo el orbe.

Al PP de Castilla y León no le preocupaba la inmigración, un debate sin peso en la comunidad. No le preocupaba no tener presupuestos, porque Sánchez gobierna sin ellos. Ni la corrupción, que se llamaba Ábalos. Ni Mazón, ese desdichado. Pero entonces llegó Feijóo y compró el marco completo de la inmigración a Vox. Después exigió, en los morros de un Mañueco atónito, que Sánchez convocara elecciones por no tener presupuestos. El calendario trajo el juicio de la Trama Eólica contra ex altos cargos de la Junta y los incendios 'mazonearon' a Quiñones. Que el PP compre el discurso a Vox quizá no sea buena idea. orque hay a quien le gusta el azul y quien prefiere el verde, pero mezclarlos deja un verdoso confuso.