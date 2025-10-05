El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Guillermo Fernández Vara. Hoy

Una anomalía en política

«Si experimentó odio o deseos de venganza por algo que le hubieran dicho o hecho, cosa comprensible por otra parte, nunca lo demostró»

Ángel Ortiz

Ángel Ortiz

Valladolid

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Vara fue una anomalía en política. Lo fue porque a él nunca le movieron los rencores. Y es seguro que pudo sentirlos en carne propia. No le faltaron enemigos ni críticos. Ni traiciones. Sobre todo entre sus propios compañeros de partido. Si experimentó odio o deseos de venganza por algo que le hubieran dicho o hecho, cosa comprensible por otra parte, nunca lo demostró. Ni con sus actos ni con sus palabras.

Puedo asegurarlo porque lo vi y lo viví en directo durante mucho tiempo. Dirigía el diario 'Hoy' de Extremadura cuando él perdió la Presidencia de la Junta, tras caer frente a Monago en las elecciones de 2011. En aquellos cuatro años tan complicados para él y su familia, que lo fueron de soledad política y pública, de resistencia numantina, de fracaso y decepción, de psicología y diván, fue atacado sin piedad. En nuestras páginas leyó muchas críticas de analistas y opinadores, declaraciones de políticos de todo pelaje, alguno de los cuales no alcanzaba en calidad humana la altura de la suela de sus zapatos. Yo mismo le critiqué bastantes veces. También después, cuando recuperó el gobierno regional en 2015.

Así mismo pude ver, no una ni dos veces, cómo los asistentes a cualquier acto social en el que participara le huían o le ignoraban y le relegaban a un rincón... Sí, hubo meses entre 2011 y 2015, muchos, en los que Vara fue una especie de apestado. En el periódico contamos bastante de lo que Rodríguez Ibarra maniobró para hacerle la vida imposible dentro del partido. También comprobé cómo le trató y cómo trató de acabar con él Iván Redondo, al servicio de Monago por aquel entonces y convertido años después en asesor destacado de Pedro Sánchez.

Sin embargo, y pese a todo, jamás vi que nada de aquello tuviera consecuencias en su talante. Igual que encajaba algunas columnas de opinión de Martín Tamayo o Manuela Martín en el 'Hoy', afiladas como cuchillas, así lo encajaba todo. Aplicaba altas dosis de templanza, hablaba mucho, se desahogaba por teléfono, intentaba explicarse, pero jamás respondía con la misma moneda. En paz. Por todo lo anterior digo que Vara fue una anomalía en política. Por ello y porque nunca fue aceptado completamente en el PSOE extremeño. Fue un cuerpo extraño, consentido y necesario, en efecto, pero extraño al fin y al cabo. Tras el ibarrismo no llegó el guillermismo. Ni el «ibarrismo por otros medios», que era lo previsto. Llegó Vara. De todos modos, creo que lo hubiese sido, un cuerpo extraño me refiero, en cualquier partido. Un hombre excepcional como él rara vez sobrevive a los pozos de cocodrilos que rodean los aparatos del poder.

En realidad, Guillermo Fernández Vara fue una especie de milagro que siempre echaremos de menos. Profundamente.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncian un caso de acoso escolar en un colegio de Valladolid
  2. 2

    Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos
  3. 3

    La «cadena de acciones» que evitó una muerte por atragantamiento en un restaurante de Tordesillas
  4. 4

    Maruja Cuéllar, la puerta siempre abierta en la Plaza Mayor de Íscar
  5. 5

    El cariñoso homenaje que los alumnos del colegio Maristas brindan a un profesor antes de su jubilación
  6. 6 Fallece a los 58 años el ex del Real Valladolid Edu Manga, el genio de las rabonas
  7. 7

    El día que Benjamín Netanyahu estuvo en Valladolid
  8. 8 El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos?
  9. 9 La plaza Madrid, en obras durante seis semanas antes de la reapertura de Gamazo
  10. 10

    20 adolescentes de menos de 15 años abortaron en Castilla y León en 2024

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Una anomalía en política

Una anomalía en política