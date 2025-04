Para las personas de manera individual y para la sociedad, el espejo es una metáfora del autoconocimiento. Nos permite vernos y saber cómo somos, devolviéndonos ... imágenes fiables de nosotros mismos. Algo que resulta necesario para poder cambiar y mejorar. Los espejos que reflejan los comportamientos de una sociedad cumplen una función muy importante.

Cervantes pensaba que el espejo que mejor reflejaba la realidad de su tiempo era el teatro. En el Capítulo XI de la Segunda parte, y después de encontrarse con una carreta de actores que iban a representar un auto sacramental, Don Quijote explica a Sancho que la comedia y quienes la componen y representan «son instrumentos de hacer un gran bien a la república, poniéndonos un espejo a cada paso delante, donde se veen al vivo las acciones de la vida humana, y ninguna comparación hay que más al vivo nos represente lo que somos y lo que habemos de ser como la comedia y los comediantes». La gran popularidad de todas las formas teatrales (religiosas, festivas, carnavalescas, etc.) las convertía en los 'mass media' de la época. Nada podía reflejar mejor ni más al vivo la vida humana que el teatro.

Hoy, en el siglo XXI, sin haber perdido su capacidad de comprensión profunda, el teatro y otras artes escénicas contemporáneas son minoritarios. Han dejado de ser el mejor espejo de las acciones humanas, de lo que somos, y de lo que podemos llegar a ser. En su lugar, los medios de comunicación actuales (prensa escrita, radio y televisión, vehiculados cada vez más por Internet), con su doble faceta de información y opinión, son los que realizan ese rol que en otro tiempo tuvo el teatro. El espejo de la vida, el que mejor la refleja ahora, es la inmediata potencia de imagen de las cámaras, y la compleja capacidad de reflexión que surge de la pluralidad de análisis de los medios.

Pero los espejos pueden deformarse. Y no por el motivo estético de Valle-Inclán y el teatro del esperpento, que no era otro que conocer más hondo, más dimensiones de la realidad y de la verdad. Al contrario, la deformación que ya está aquí es la de las fake-news de las redes sociales, los bulos que buscan tergiversar, distorsionar, sesgar, falsificar o directamente sustituir y suplantar la realidad y la verdad. La última tecnología de falsificación utilizada por los memes y las fake-news es la inteligencia artificial. Su capacidad es tan grande que puede no sólo deformar la imagen de la sociedad, sino que el espejo refleje lo que no existe. En manos de personas sin valores éticos y con fuertes intereses económicos y de Poder, la IA, enormemente beneficiosa en muchos de sus usos y aplicaciones, también puede distorsionar la verdad hasta el punto de causar graves conflictos sociales o la guerra.

Los poderosos siempre han fabricado el relato manipulado de la realidad que les ha convenido. En un futuro próximo podrán fabricar una completa realidad virtual de imágenes, que luego intentarán convertir para su interés en alucinación social. La posverdad y la post realidad acechan. Los ciudadanos de las democracias debemos estar alerta y defendernos de los espejos deformantes, mendaces, falsos, alucinatorios. Frente a los bulos y las fake-news que circulan por las redes sociales, los medios de comunicación seguirán haciendo el papel de un sencillo y clásico espejo, el gran bien a la república de reflejar de manera veraz las acciones y la vida humanas.