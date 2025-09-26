¿Cervantes fue homosexual?

El estreno de la última película de Alejandro Amenábar, 'El cautivo', y la publicación del libro del filólogo, cervantista y poeta, José Manuel Lucía ... Megías, 'Cervantes íntimo. Amor y sexo en los Siglos de Oro', han puesto de actualidad social y mediática la posible orientación sexual de Cervantes. Para la mayoría de los lectores quizá sea un tema muy menor, incluso irrelevante.

¿Acaso la orientación sexual del irónico escritor, ya fuese heterosexual, homosexual o bisexual, tuvo alguna influencia para que escribiera lo que escribió y cómo lo escribió? ¿El 'Quijote' sería distinto según qué orientación sexual hubiese tenido Cervantes? El talento creativo para la escritura, el cine o cualquier actividad artística o científica, ¿depende de la orientación sexual? ¿Es distinto, mayor o menor en función de una u otra orientación?.

Me parece que no. En la Introducción de su libro, del profesor Lucía Megías, catedrático de la UCM, presidente de honor de la Asociación de Cervantistas y asesor de la película, declara que es homosexual. Una característica de las personas que afortunadamente hoy día es aceptada y respetada por la inmensa mayoría de la sociedad. Su entretenido ensayo de divulgación es lúdico, pero también científico. No defiende como algunos cervantistas la tesis de que Cervantes era homosexual. Al contrario, entiende la presunta homosexualidad cervantina como una hipótesis o teoría no demostradas.

Con un amplísimo conocimiento bibliográfico, desmonta analizando desde su origen el que llama «mito del Cervantes homosexual». Y además habla de otros mitos y de muchas cosas interesantes. La Historiografía busca conocer los hechos, y los documentales reflejar la realidad. El cine, en cambio, es una ficción, un Arte. Un relato en imágenes y palabras. Una historia imaginada, aunque a veces se base en hechos reales. Una ficción, por muy realista que sea. A las películas biográficas se las llama biopic (biographical picture).

Algunas han sido muy fieles a los hechos históricos conocidos (La lista de Schindler, Gandhi, La sociedad de la nieve, etc.) mientras que otras muy poco. Amenábar opta por una interpretación de la vida de Cervantes en su cautiverio de cinco años en Argel a la vez realista e imaginativa. La película es realista en la ambientación de la ciudad, de los baños o casas comunales en que permanecían los cautivos, en la dura vida que llevaban hasta ser rescatados y en los salvajes castigos que recibían si intentaban fugarse. Pero al mismo tiempo, haciendo uso de su libertad creativa como cineasta (y apoyándose en la hipótesis de algunos cervantistas que no entendían que el despiadado rey de Argel, Hasán Bajá, no hubiera matado a Cervantes por sus repetidos intentos de fuga), el director elige una opción con notables licencias poéticas.

Crea una relación personal entre el rey y el escritor, e imagina un trato de favor que empieza por la curiosidad del musulmán en la capacidad para contar historias y entretenerle del cristiano. Como Sherezade en 'Las mil y una noches'. Luego aparece la sensualidad de los pequeños placeres, la comida, la bebida, las bandejas con frutas, la risa compartida. Los paseos por una ciudad bulliciosa, un entorno sensorial en el que la homosexualidad estaba socialmente permitida y valorada.

El personaje Cervantes participa de manera voluntaria en un beso homoerótico explícito. Y en elipsis, se entiende que acepta tener actividad homosexual con el rey. Un italiano de su edad capturado de niño al que llamaban El Veneciano. Tener prácticas homosexuales por curiosidad, bajo presión (por razones de supervivencia) o por interés (ascenso social) no significa necesariamente que se tenga una orientación homosexual. Si extrapolamos el porcentaje actual de homosexuales, en torno a un 5-10% de la población, a aquella época, Cervantes tendría más de un 90% de probabilidades de ser heterosexual. Pero heterosexual, homosexual o bisexual, lo que importa realmente es el gran talento que tuvo, su mente abierta, tolerante, comprensiva, inteligente, sabia, libre. Y el genial legado que nos dejó a todos, todas y todes con el valiente caballero Don Quijote y su no menos valiente escudero Sancho Panza.