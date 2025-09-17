El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Logo Patrocinio
El catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense, José Manuel Lucía. J. M. de la Fuente
José Manuel Lucía, cervantista

«La sexualidad en el Siglo de Oro debía estar más presente de lo que creemos en la vida cotidiana»

El biógrafo, asesor de Amenábar en 'El cautivo', sacude en 'Cervantes íntimo' los mitos que rodean al escritor y lo contara en su Casa Museo este miércoles

Victoria M. Niño

Victoria M. Niño

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:14

Tono desenfadado, directo, humoroso. Títulos y referencias cinematográficas, de la calle. Así ha escrito Juan Manuel Lucía 'Cervantes íntimo' (Plaza & Janés) su último libro sobre ... el escritor a cuya vida ha dedicado tres tomos (Edaf). Sacudir prejuicios y mitos que pesaban sobre Don Miguel para llegar al hombre y contárselo al gran público era su objetivo. Un libro que habla de la intimidad del autor de 'El Quijote' aunque sea su posible homosexualidad, «mito de los ochenta» sin base alguna, la que centra la atención. Este miércoles ofrece una conferencia en la Casa Museo de Cervantes en Valladolid, 19:30 h.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  4. 4

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López
  5. 5

    El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid
  6. 6 Herida una mujer de 55 años tras ser atropellada por un coche en Covaresa
  7. 7

    Vecinos de La Farola barren la grava de una calle tras las quejas al Ayuntamiento
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9 Cuatro activistas que intentaron interrumpir la contrarreloj llevan a los juzgados la actuación policial
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «La sexualidad en el Siglo de Oro debía estar más presente de lo que creemos en la vida cotidiana»

«La sexualidad en el Siglo de Oro debía estar más presente de lo que creemos en la vida cotidiana»