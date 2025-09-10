El rostro de Cervantes, visto desde la filosofía y el arte El Museo Casa acoge un ciclo de conferencias y un concierto en torno a la imagen del escritor

El Museo Casa de Cervantes clausura su programación estival con un ciclo de conferencias y un recital de piano a cargo de Diego Fernández Magdaleno.

La exposición temporal 'Cervantes, un rostro en palabras', que ha mostrado una selección de piezas de la colección que ilustran las palabras con las que Cervantes se describió y puede verse hasta el 26 de octubre, estará acompañada por las consideraciones de cinco especialistas en distintas disciplinas. Expertos en literatura, fotografía, filosofía, crítica de arte y creación contemporánea serán los encargados de este ciclo de conferencias, que comenzará el miércoles 17 de septiembre con la ponencia 'Los orígenes del no rostro cervantino', impartida por José M. Lucía Megías. El ponente propondrá un recorrido por la representación del rostro de Cervantes a partir de su autorretrato con palabras que el autor dejó en el prólogo a las 'Novelas ejemplares'.

Megías es catedrático de Filología románica de la Universidad Complutense de Madrid, director del Banco de imágenes del Quijote y de la Red de Ciudades Cervantinas.

El jueves 18 de septiembre intervendrá Juan Miguel Sánchez-Vigil con la ponencia titulada 'Palabra e imagen o viceversa. Más allá del refrán', donde se abordará el vínculo entre fotografía y literatura. Sánchez-Vigil es editor, fotógrafo y documentalista gráfico.

El miércoles 24 de septiembre, Belén Altuna será la encargada de la charla 'De alegres ojos y nariz corva. ¿Es la cara el espejo del alma? Fisionomía y carácter en la literatura y el retrato', donde se partirá del autorretrato de Cervantes para descifrar tanto el carácter como el destino en los rasgos faciales y corporales.

El jueves 25 de septiembre, Estrella de Diego impartirá la conferencia 'Contar caras', donde demostrará cómo todo rostro pintado o fotografiado acaba por ser el deseo de quien lo retrata.

El ciclo se cerrará el 2 de octubre con la intervención del artista visual Ignasi Aballí. Bajo el título 'Desapariciones', el creador rememora su proyecto homónimo, inspirado en la novela 'La disparition', de Georges Perec. Este es el punto de partida para reflexionar sobre la ausencia, la ficción, los límites del lenguaje en el arte y la ambigüedad entre realidad y ficción.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19:30 horas en la biblioteca histórica del museo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Además el pianista Diego Fernández Magdaleno propone un concierto para retratar musicalmente a Cervantes. A través del piano, creará su imagen a partir de las referencias musicales que le pudieron acompañar durante su vida, como puede ser la que podría tocar su padre con la vihuela o la editada en el Valladolid de la época. No faltarán las miradas contemporáneas a la figura y a los personajes de sus obras, destacando la pieza 'Retrato de Miguel de Cervantes', compuesta por Francisco García Álvarez en exclusiva para la ocasión.

El concierto tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 20 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo 30 minutos antes del inicio.