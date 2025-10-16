El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

«Lo que es insólito es atosigar a una chavala de dieciséis, que saca una propina pitando con la que ir al cine, para que se asuste y empiece a dar todas las decisiones dudosas a favor de los que gritan»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:20

Comenta

«A ver, aquí se pueden dar distintos puntos de vista. El primero de todos es que hay algunos árbitros que son realmente malos». Esto ... es parte de un comentario que responde a un artículo de esta cabecera sobre la decisión de la Federación de Castilla y León de Baloncesto de aprobar un protocolo para frenar una corriente contra los colegiados. En este, se pone de relevancia que «los insultos y la violencia gestual y verbal son una práctica al alza». Que les ponen a caer de un burro con frecuencia y saña. Y el fenómeno del comentario, que tendrá a su chico jugando, de todo lo que ocurre cada fin de semana dice que lo primero y más importante a destacar es que los árbitros son muy malos. Horribles. Claro, porque su hijo, esforzado y enérgico, el que se bota la pelota en los pies, el que la pasa menos que Onésimo en sus buenos tiempos, tiene una pinta de llegar a ser Rudy Fernández que no puede con ella.

