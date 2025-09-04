Renacimiento vs. 'La morocha'

Supongo que es una apreciación general, algo que se da por entendido, pero todo ha cambiado. La ensoñación resultante de tanto calor ha desaparecido y ... la gente vuelve a caminar rápido, a hablar por teléfono con prisa como si cobrasen lo mismo que en los tiempos de Airtel. Los escaparates parecen haber recobrado el vigor y la luz, las calles arden con el ruido que provoca la rutina y los cafés saben de nuevo a reconstituyente y no a despertares tardíos. Septiembre brota y las mañanas se cubren de ojeras, chaquetas consistentes y cigarros a medias. El periódico llega más mullido al kiosco, los camiones de reparto no dan abasto y las cajas de refrescos se amontonan en los almacenes de los bares. En cierto modo, este mes es una especie de renacimiento de la ciudad: se nos brinda una fiesta inicial a modo de rampa de lanzamiento, se recuperan fuerzas y hábitos y se llenan los depósitos de paciencia y educación. Celebramos ese reinicio como nos han enseñado: comiendo, bebiendo y bailando. Y los pasajes y plazas, con sus siglos de historia, sirven de escenario para los festejos. Vamos, que están muy bien colocados, diría yo.

En septiembre se amanece al fresco, las casas se ventilan en un suspiro y las terrazas mantienen su servicio de aire libre sin sufrir si toca tendido de sol. El asfalto no destila hastío y el vino no se calienta en minuto y medio. Todo sigue un orden, una disciplina. Bueno, casi todo. Las pandillas se aglutinan en puntos neurálgicos que colorean pinchadiscos callejeros. Se da rienda suelta a las emociones del final del verano, pero en lugar de una canción de Manolo y Ramón que algunos considerarían obsoleta, se opta por que suene 'La morocha', que por lo visto es una chavala que se derrite por salir a bailar. Yo, personalmente, preferiría hacer chas y aparecer a su lado, recordarla cuando brille el sol, hacerla reina de un jardín de rosas o contarle que desde allí, desde mi casa, se ve la playa vacía. Pero lo común este año es moverse con la camisa transpirada, la melena mojada y poniéndose los zapatos tras pegarse una perfumada. Que las manos, copa incluida, se alcen al cielo castellano para, a continuación, bajar lento, muy muy lento. Confieso que me pierdo en este meneo, así que suelo huir de esos ambientes buscando helados de turrón o terrenos menos movedizos. A veces, como si fuera un oasis, me topo con una encrucijada donde escucho que vamos a olvidar el ayer y a comenzar otra vez, pero sin mentiras. Como buen renacentista de nuevo cuño, me animo y recibo mensajes que hago míos: exclamo que no quiero más dramas en mi vida, chillo que me siento como un halcón llamado a filas insurrectas, tengo claro que mi corazón es un músculo sano que necesita acción y repito que, cuando zarpa el amor, navega a ciegas y es quien lleva el timón.

Las madrugadas, con tintes otoñales, dejan sitio a nuevos amaneceres y a mediodías de manga corta. Hay quien dice que el tiempo está loco, pero no lo secundo. Debe ser que pretende dar gusto a todo quisqui y despliega su elenco meteorológico para que cada quien disfrute una parcelita del día. Y tanto. Cualquiera puede doblar una esquina y dar con sus huesos y paladar frente a un verdejo. Al lado, unos altavoces rompen la siesta de la vecina del 4º al son de divas, reinas y vagabundos. Más allá, una mezcla imposible de universitarios y cincuentañeros despellejan sus gargantas cantando que todos sus besos saben a la persona que tienen al lado. Y, entre tanto, me escabullo de nuevo a ese lugar donde se dan los amores de barra y encuentras un lápiz de labios mal puesto en el baño.

Vuelve septiembre y resurge la vida, la inquietud. Todo cuadra y puede que nuestros deseos se cumplan. Eso sí, que alguien saque a bailar a la morocha, que la pobre se muere de ganas.