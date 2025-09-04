El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El Dúo Dinámico durante un concierto en 2019 en Granada. R. L. Pérez
MÍSTER CIPRIANO

Renacimiento vs. 'La morocha'

«Y, entre tanto, me escabullo de nuevo a ese lugar donde se dan los amores de barra y encuentras un lápiz de labios mal puesto en el baño. Vuelve septiembre y resurge la vida, la inquietud»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:40

Supongo que es una apreciación general, algo que se da por entendido, pero todo ha cambiado. La ensoñación resultante de tanto calor ha desaparecido y ... la gente vuelve a caminar rápido, a hablar por teléfono con prisa como si cobrasen lo mismo que en los tiempos de Airtel. Los escaparates parecen haber recobrado el vigor y la luz, las calles arden con el ruido que provoca la rutina y los cafés saben de nuevo a reconstituyente y no a despertares tardíos. Septiembre brota y las mañanas se cubren de ojeras, chaquetas consistentes y cigarros a medias. El periódico llega más mullido al kiosco, los camiones de reparto no dan abasto y las cajas de refrescos se amontonan en los almacenes de los bares. En cierto modo, este mes es una especie de renacimiento de la ciudad: se nos brinda una fiesta inicial a modo de rampa de lanzamiento, se recuperan fuerzas y hábitos y se llenan los depósitos de paciencia y educación. Celebramos ese reinicio como nos han enseñado: comiendo, bebiendo y bailando. Y los pasajes y plazas, con sus siglos de historia, sirven de escenario para los festejos. Vamos, que están muy bien colocados, diría yo.

Espacios grises

