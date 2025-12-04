El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Milongas de volumen desmedido

«Ahora vivimos en un exceso de ruido, interrupción y berridos presuntuosos. Y no se dan un bar»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 06:59

Apareció la niebla en la mañana del sábado. Mientras nos abrazaba con ritmo de escarcha, un matrimonio daba cuenta de unos huevos fritos con morcilla ... en Landa. El mostacho del hombre se movía con una cadencia armoniosa, vivaracha. Resbalaba una alegría onerosa por sus bien almidonadas mejillas. Una pareja de caballeros se sentó al lado. Miraron, desearon buen provecho y comenzaron a reírse entre dientes. Desayunaban con el pelo recién pasado por el secador y la panorámica cristalera del hotel frente a la mesa. Y en vez de deleitarse con el paisaje y los bollos recién horneados del local, se pasaron los siguientes diez minutos pelando un kiwi, abjurando de la elección del pobre hombre y haciéndolo con una intensidad suficiente para que la sala entera se diera cuenta. Que dónde iba con semejante ingesta de calorías a las diez de la mañana. Uno juzgaba y el otro apostillaba, ambos en Dolby Surround. Faltó que lo sujetaran de las solapas y le recriminaran que estuviera tratando de matarse. El señor, prudente y discreto, se hizo el tonto sin serlo y siguió disfrutando de untar la yema y de la cubierta churruscada de los aderezos.

