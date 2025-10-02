El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Míster Cipriano

Desfile en Paladium

«Tiempo atrás, fue una sala de fiestas que se transformaba, a gusto del consumidor, en salón de bodas, discoteca o una pasarela para desfiles colegiales»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:05

Entra octubre y tenemos la tentación de decir que está todo el pescado vendido, que los días duran menos que la ilusión en la grada ... del José Zorrilla, que el cambio de hora es un dislate porque lo hemos leído en un artículo interesantísimo y repetidísimo y que hay que ponerse las pilas con reservar los restaurantes para Navidad que nos pilla el toro. Es cierto que todos andamos con el paso cambiado por hache o por be, que tenemos el mismo miedo a quedarnos pajarito por el biruji tontorrón que a sofocarnos con esos calores repentinos de otoño malparido. Pero yo, que suelo ir a contracorriente aunque sea por llevar la contraria, tengo por costumbre pasear por las tardes y dejar que el ocaso me agarre a media travesía entre las gafas de sol y la cazadora.

