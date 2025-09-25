Cambio de hora: lo que necesitas saber sobre el paso al horario de invierno En octubre tendremos que ajustar nuestros relojes una vez más

Rebeca Alonso Valladolid Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:39 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

En octubre entraremos en el horario de invierno y, para ello, una vez más, tendremos que ajustar nuestros relojes, una acción no exenta de polémica pero que de momento seguirá repitiéndose en España, al menos hasta que acabe 2026.

¿Cuándo se cambia la hora al horario de invierno?

En concreto, el cambio de hora para entrar al horario de invierno se producirá durante la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025 (la noche de paso del sábado al domingo). Será entonces cuando tendremos que atrasar los relojes. Es decir, a las 3:00 de la mañana serán las 2:00 (a las 2:00 será la 1:00 en Canarias). De esta forma, el 26 de octubre nos despediremos del horario de verano hasta que regrese cinco meses después, el 29 de marzo de 2026, día en el que adelantaremos los relojes.

Ampliar

La polémica sobre el cambio de hora

Hay que recordar que en 2018 el Parlamento Europeo abrió el debate sobre el cambio horario y la Comisión realizó una consulta pública en la que más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos que participaron se mostraron a favor de acabar con los cambios de hora. Al año siguiente, una directiva eropea estableció que a partir de 2021 los países europeos podría eliminar este cambio, aunque países como España y Portugal decidieron continuar con los ajustes horarios.

¿Llegará el fin del cambio de hora?

El último cambio de horario fijado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el momento se producirá el 25 de octubre de 2026 para entrar en el horario de invierno atrasando una hora los relojes. Para 2027 aún no hay nada estipulado. España tendrá entonces que decidir si continúa con estos ajustes o si se desmarca de ellos acogiéndose a la directiva europea de 2019 que elimina la obligatoriedad del cambio de hora estacional.

¿Por qué se cambia la hora dos veces al año?

El principal motivo del cambio de hora que alegan los países europeos es el ahorro de energía, ya que al ajustarse al horario de invierno y de verano se aprovechan más horas de luz. Quienes están a favor no solo aluden al beneficio económico, sino también al bienestar social al contar con más tiempo de luz natural.

¿El cambio de hora afecta a nuestra salud?

Sin embargo, también hay muchos detractores. Está científicamente comprobado que estos cambios repercuten en el ritmo circadiano de las personas, es decir, en nuestro reloj biológico, lo que provoca desajustes en el organismo y alteraciones en el sueño. A todo esto hay que sumar que algunos colectivos son especialmente vulnerables ante los ajustes de hora, como por ejemplo los niños y las personas neurodivergentes, a quienes les afecta muy negativamente los cambios en sus rutinas.

Temas

Invierno