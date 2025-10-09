El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Monasterio de Abadía de Retuerta. Fran Jiménez

Capitanes intrépidos

No estoy invitado al enlace de la hija de Banderas en Abadía de Retuerta. Casi mejor, porque la concurrencia se hospedará en el hotel y mi sueldo apenas da para una sencilla casa rural en Sardón

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 9 de octubre 2025, 06:56

Pese a lo que pueda parecer, no estoy invitado al enlace de la hija de Banderas en Abadía de Retuerta. Casi mejor, porque la ... concurrencia se hospedará en el hotel y mi sueldo apenas da para una sencilla casa rural en Sardón. Este convite excede con mucho mis posibilidades, incluso las de regalo. ¿No lo han pensado? ¿Qué se da en un acontecimiento de tal calado? ¿Vas con el sobrecito? ¿Haces una transferencia? ¿Habrá lista de bodas en El Corte Inglés? Menos mal que Antonio no ha pensado en mí. Además, la mitad de los asistentes van a ser yanquis. ¿Dónde voy yo a buscar conversación con mi corriente B2 en inglés, haciendo chascarrillos con lo mucho que usamos en este rincón del globo el término 'pelele'? ¿Cómo salgo de una discusión con el cantante de Coldplay sobre lo rico que está el lechazo mientras él llora abatido al haberse enterado de que se trata de un pobre e inocente corderito sin destetar?

