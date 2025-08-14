El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ical
Míster Cipriano

Arden

«Malditos seáis los causantes. Malditos seáis los que permitís que se repita. Malditos mil veces los que calláis sabiendo nombres»

Alfonso Niño

Alfonso Niño

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:47

Ardo en deseos de ver caer a los culpables, a los pirómanos locos que convierten un entorno histórico en cenizas. Esos canallas que amparándose en ... Dios sabe qué subterfugios se creen intocables, anónimos, fantasmas que hacen su sucia labor y huyen como las ratas que son. Detrás dejan un reguero de fuego exterminador, salvaje, desatado. Les da igual. Algo ganarán, supongo. Algo pillaremos, piensan. Y, mientras, el resto miramos a ese horizonte gris y pardo intentando adivinar qué se puede hacer, por qué tanta impunidad, por qué no se regulan estos repetidos actos delictivos de manera que salga asquerosamente caro aprovecharse de una inmundicia vergonzante.

