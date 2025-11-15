El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Una persona duerme en una caseta junto al parque Ribera de Castilla. J. Sanz
VIDA EXTRATERRESTRE

Vivir en el alambre

La vivienda probablemente seguirá subiendo y la gente acabará durmiendo en plazas de garaje. La brecha o el abismo social se ensancha

Alejandro Cuevas

Alejandro Cuevas

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:55

Comenta

Leo en este mismo periódico un reportaje donde se cuenta que, en Valladolid, ya hay gente que alquila trasteros para no dormir a la ... intemperie. Cruz Roja y Cáritas han observado que crece el número de personas que tienen que pasar la noche tiradas en cajeros automáticos, túneles o debajo de un puente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  2. 2 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  3. 3

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  4. 4 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  5. 5 Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor
  6. 6 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  7. 7 Dos guardias civiles se lanzan al Canal en Rioseco y salvan a un anciano de ahogarse
  8. 8

    El espíritu jinete toma Valladolid para celebrar a cielo abierto el 175 aniversario de la Academia de Caballería
  9. 9 Oreja, empanadillas de carrilleras y unas patatas especiales en un clásico bar del Pinar de Antequera
  10. 10

    El incendio de San Rafael deja cuatro heridos y obliga a desalojar a un centenar de vecinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vivir en el alambre

Vivir en el alambre