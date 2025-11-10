El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trasteros en un bloque de viviendas. A. Torre

Valladolid

Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle

Cruz Roja y Cáritas constatan además un incremento de personas sin hogar en el último año en la capital y advierten de un cambio en el perfil: «Cada vez hay más jóvenes y mujeres»

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 06:49

Comenta

Coinciden las entidades que trabajan con los más desfavorecidos a pie de calle, las que tratan con ellos de tú a tú y que conocen ... la historia de cada persona que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad, en que el problema social del sinhogarismo está creciendo en Valladolid. Aumenta el número de personas que no encuentra más alternativa que la de pasar el día de un lado a otro, sin un lugar al que ir haciendo tiempo para que, al caer la noche puedan dormir en el mejor de los casos en un cajero, en una casa abandonada o bajo cualquiera de los puentes que conectan el río Pisuerga a su paso por Valladolid. «Si la gente pasara por la noche por esas zonas –desde el Museo de la Ciencia hasta el barrio de La Victoria– se haría una idea de lo que sucede y alucinaría», dice Alberto Díez, educador del Programa de Personas Sin Hogar de Cáritas Diocesana de Valladolid.

