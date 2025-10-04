El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un tren en las vías a la altura de la calle Hípica. A. MIngueza
VIDA EXTRATERRESTRE

El terraplanismo del soterramiento

Extenuado estoy de gente que no distingue entre la tenacidad y la tozudez y de políticos nefastos que gastan el dinero público como si fuera billetes del Monopoly.

Alejandro Cuevas

Alejandro Cuevas

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:54

Comenta

Estamos tan preocupados por el desbarajuste mundial que no habíamos comentado, aunque sea de pasada, un tema doméstico como es la nueva tasa de basuras ... del Ayuntamiento de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días
  4. 4 Acude a limpiar el baño de su bar y se encuentra a un cliente con una «gran intoxicación etílica»
  5. 5 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  6. 6

    El 112 recibe 28 llamadas en 20 minutos por un incendio en el vertedero de Valladolid
  7. 7

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9

    Salvan en Tordesillas a un cántabro atragantado con un entrecot: «Se puso blanco y luego morado»
  10. 10

    «Ha venido mi hija de Madrid para ir al cardiólogo para nada, podían haber avisado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El terraplanismo del soterramiento

El terraplanismo del soterramiento