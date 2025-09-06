El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vladímir Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un, durante su encuentro en Pekín. Efe

Putin en su inmortalidad

Los órganos humanos pueden trasplantarse y se podrá vivir hasta 150 años. La frase no proviene de una novela de ciencia ficción, sino de Vladimir Putin. El millonario B. Johnson fabrica dispositivos que registran la actividad cerebral

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:49

Con el lenguaje arcano digno de un profeta, el presidente ruso Vladimir Putin abrió las puertas de la ciencia misteriosa: a medida que la biotecnología ... rusa avance, –ha vaticinado– en unas décadas se trasplantarán más órganos humanos y las personas serán cada vez más jóvenes, e incluso podrán alcanzar la eternidad. Esta conversación del presidente ruso con el chino Xi Jinping refleja las profecías propias de un cómic distópico, imagen de una sociedad ficticia más soñada que probable. Con su cara tersa y el maquillaje adecuado, Putin muestra satisfacción al dar noticia de sus radiantes guerras letales y espantosas hecatombes; luego descendió con la escasa simpatía que aparenta para distraer a los diecisiete socios de países emergentes reunidos en Pekín, concurrentes limosneros de un concilio autoritario y brillante.

