Un niño trata de conseguir comida en los centros de distribución de ayuda humanitaria en Gaza. Efe

La muerte de Gaza en cámara lenta

La estrategia y el sentimiento israelí de la guerra en Gaza están cambiando. La disidencia musulmana frente a Hamas crece dentro y fuera de la Franja. Netanyahu ha ordenado acelerar la guerra para capturar sus últimos bastiones.

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:35

He aquí el escenario de la probable batalla terminal de la guerra librada durante veintidós meses en la Franja de Gaza, uno de los lugares ... más densamente poblados en el mundo: Gaza, capital de ese exiguo territorio y ciudad más poblada de Palestina, es hoy un desierto erial de escombros habitado por menos de la mitad de su población antes de la guerra. Medio millón de palestinos han huido ya de la ciudad hacia el sur de la Franja, y el ejército israelí está echando de allí por la fuerza a los últimos resistentes para vaciar esa ciudad donde las facciones de Hamas mantienen una resistencia inesperada, ocultadas en sus fortalezas subterráneas.

