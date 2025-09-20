El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vehículos militares del ejército israelí. Reuters

Guerra de Gaza, hacia el tercer año

«A la espera de su cercana victoria en Gaza frente a Hamas, el gobierno de Netanyahu ha endurecido también su frente en Cisjordania»

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 20 de septiembre 2025, 08:59

Con la invasión de la Franja de Gaza por el ejército israelí, la embestida bélica que comenzó hace casi tres años como una guerra de ... aniquilación contra Hamás y represalia vengativa tras la masacre de más de 1.500 ciudadanos israelíes secuestrados y muertos, se ha transformado en una operación para arrasar la Franja palestina. Las órdenes militares de Benjamin Netanyahu apuntan ahora a ocupar el centro de Gaza, expulsando de aquel derruido territorio para siempre a sus habitantes palestinos y aniquilando a sus enemigos de esa tierra superpoblada, el último bastión de las milicias de Hamas. Se supone que ese ejército palestino subterráneo, camuflado en superficie entre la población pistola en mano, dispone aún de unos tres mil combatientes atrincherados en sus túneles bajo la ciudad de Gaza. En esas profundas galerías Hamas aún mantiene al menos a 48 rehenes israelíes, la mitad de ellos vivos.

