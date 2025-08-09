El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Recreación del proyecto del puente para unir Sicilia con el sur de Italia a través de Mesina. EFE

El ansiado puente entre Sicilia y Europa

El sueño de unir la isla de Sicilia con la península italiana estuvo ya en el imaginario colectivo desde la antigüedad, aunque se resistía a hacerse realidad por la complejidad de la construcción y por su alto coste

Agustín Remesal

Agustín Remesal

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 08:35

Con la solemnidad de las grandes decisiones, la primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció emocionada la aprobación de la obra pública más costosa de la ... historia italiana: el puente que unirá dentro de cuatro años la isla de Sicilia y el sur de Italia: «Será un símbolo de ingeniería a escala mundial –dijo emocionada. – Una demostración de la fuerza de voluntad y la experiencia técnica de Italia, inigualable en el mundo». El ministro de Transportes e Infraestructuras Matteo Salvini prometió que la obra colosal, cuyo coste supera los 13.300 millones de euros, entrará en servicio dentro de cuatro años. «Estaremos atentos a los contratos frente a la Mafia, la Camorra o la 'Ndrangheta. Ni siquiera pueden ya construir escuelas ni hospitales». La extrema derecha italiana se dispone a bautizar con el nombre de Silvio Berlusconi al puente del Estrecho de Messina, cuyas características son éstas: Longitud de la plancha única: 3.300 metros de longitud colgando de dos torretas a 300 metros sobre el mar. Seis carriles para vehículos y dos vías de ferrocarril. Vida útil: 200 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  2. 2

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  3. 3

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  4. 4

    Una familia de Segovia lleva a juicio a Disneyland París por un día sin atracciones
  5. 5 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  6. 6 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  7. 7

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  8. 8

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo
  9. 9 Un detenido en Valladolid por llevarse sin pagar un carro lleno de embutido valorado en 405 euros
  10. 10

    La covid repunta en verano y se espera un aumento de casos «preocupante» en septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El ansiado puente entre Sicilia y Europa

El ansiado puente entre Sicilia y Europa