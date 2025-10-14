El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. EP

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

«La única pinza que existe es la que hace el PP con el PSOE», afirma la portavoz del partido de Abascal en el Congreso, Pepa Millán

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Las acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos de la derecha continúan subiendo de todo. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha ... exigido al PP que deje de «colaborar con el enemigo». «Nosotros tenemos claro quién es el enemigo y también tenemos claro quién colabora con el enemigo», ha asegurado este martes Millán en la Cámara baja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  5. 5

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  8. 8

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  9. 9

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  10. 10 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»

Vox exige al PP que deje de «colaborar con el enemigo»