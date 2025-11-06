El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El presidente de Vox, Santiago Abascal. EP

Vox «apretará» al PP para cerrar un pacto por encima de los firmados con Mazón

«Queremos la confrontación total» contra el Pacto Verde y la inmigración irregular, afirma el secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:04

Vox encarará las negociaciones con el PP para designar al sucesor de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana con una propuesta de ... máximos sobre la mesa. «Queremos la confrontación total» contra el Pacto Verde y la inmigración irregular, las dos líneas rojas que la formación de Santiago Abascal ha marcado en la búsqueda de un pacto para la Comunidad Valenciana, ha explicado este jueves el secretario general de su grupo parlamentario en el Congreso, José María Figaredo.

