El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jordi Turull, secretario general de Junts EP

Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

«Respetamos pero no compartimos» la sentencia del TEDH, afirma el secretario general de Junts

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:03

Comenta

A pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado la decisión del Supremo de enviar a prisión preventiva a Oriol Junqueras, Jordi ... Turull y Jordi Sànchez, tras los hechos de octubre de 2017, el independentismo ha insistido en que se trató de una decisión judicial con criterios «políticos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los inesperados aliviaderos de agua del Arco de Ladrillo
  2. 2

    La tormenta deja un reguero de balsas por todo Valladolid y obliga a cerrar el Campo Grande
  3. 3

    El viento derriba dos arcos de luces de Navidad en Valladolid: «De repente hemos oído un golpe salvaje»
  4. 4 Detienen a un joven en Valladolid por engañar a un niño de ocho años para obtener fotos íntimas
  5. 5

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  6. 6

    Un vendaval daña los tejados de varias casas de Valdenebro de los Valles
  7. 7 Muere un trabajador tras caer de un tejado a ocho metros de altura en Segovia
  8. 8 Valladolid, a cinco horas de París en AVE y a cuatro de Lisboa con la propuesta de Bruselas
  9. 9

    El fallecido en un accidente laboral trabajaba en la instalación de placas solares
  10. 10 Fallece un hombre en un sex shop de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»

Turull insiste en que su encarcelamiento fue por razones «políticas»