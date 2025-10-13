El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en la cumbre de paz en Egipto RC

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

El líder estadounidense rebaja el tono con el presidente del Gobierno pero insiste en la necesidad de alcanzar el 5% en defensa

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Sharm el Sheij. Enviada especial

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06

Comenta

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El motorista fallecido en la A-11 era vecino de La Cistérniga y natural de Tudela de Duero
  2. 2

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4 Muere un hombre de 52 años tras sufrir un accidente de moto en la A-11, a la altura de La Cistérniga
  5. 5

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  6. 6

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  7. 7 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 Detenido en Valladolid un repartidor por robar los paquetes que debía entregar
  10. 10

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»