Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

Aunque más tarde el presidente estadounidense sí que ha hecho referencia a la polémica al preguntarle directamente a Sánchez por el gasto en Defensa. «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo», le ha espetado. Algo que ha tenido lugar una vez Trump ha tomado la palabra tras saludar uno por uno a los distintos líderes internacionales allí congregados.

Se trata de la primera vez desde que el líder norteamericano regresó a la Casa Blanca que Sánchez tiene ocasión de cruzar unas palabras con el líder de la primera potencia mundial. Ni hablaron en la cumbre de la OTAN en La Haya el pasado junio, en la que se vio al jefe del Ejecutiva español inusualmente solitario, ni tampoco en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado septiembre, cuando el saludo protocolario con el estadounidense correspondió al Rey.

En un comunicado publicado en redes sociales el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebra un día que define como «de esperanza» y expresa su agradecimiento a Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía por sus esfuerzos diplomáticos. Sánchez subraya que «la paz no puede sustentarse únicamente en el fin de los enfrentamientos armados, sino en la defensa activa de la justicia y la humanidad».

Today is a day for hope.



Spain thanks the efforts of the United States, Egypt, Qatar, and Turkey in making this possible.



A true and lasting peace cannot be built only on the silence of cannons, but on the voices of justice and humanity. pic.twitter.com/jfkx6LJ3cm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 13, 2025

La cumbre comenzó cuatro horas más tarde de lo previsto como consecuencia de la tardanza del propio Trump, que previamente se había desplazado a Jerusalén para hablar ante el Parlamento israelí. Ese retraso hizo que Sánchez no pudiera regresar en el Airbus en el que se había desplazado con una delegación a Sharm el Sheij y tuviera que hacerlo en el Falcon que lo acompaña en este tipo de viajes por si se produce algún incidente. El Airbus debía regresar a Madrid si o si, como tarde, a las 21:00 para no superar las horas reglamentarias establecidas para la tripulación. Las normas son muy estrictas y el presidente del Gobierno no pudo llegar a tiempo al aeropuerto.