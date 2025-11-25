El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Santos Cerdán Europa Press

La trama contrató al cuñado de Cerdán cuando todavía cumplía condena por violencia de género

Antonio Muñoz, hermano de 'La Paqui', fue el único trabajador de Servinabar en la obra del puente del V Centenario

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:04

Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, fue contratado por Servinabar, la empresa que estaba en el epicentro de la trama corrupta, recién salido de ... la cárcel tras cumplir parcialmente una condena por violencia de género. Muñoz, que pasó a integrar la plantilla de Servinabar en septiembre de 2019, consiguió en ese momento precisamente el tercer grado (semilibertad), un estatus penitenciario al que es mucho más fácil acceder con un trabajo en el exterior de la prisión.

