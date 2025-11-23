El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Santos Cerdán en un acto con Sánchez en Navarra en 2015. Efe

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

La UCO desmonta el atrezo de austeridad y honradez del ex número tres del PSOE y destapa su perfeccionado sistema de corrupción para enriquecerse

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

«Súper Santos Cerdán». El 23 de noviembre de 2023, expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elevó a los altares del PSOE a su entonces secretario ... de Organización identificándolo como ejemplo para toda la militancia: «Con socialistas así es como se explica la historia de la fortaleza» del partido, clamó quien fuera líder del mismo, entre salvas de aplausos. Las loas desmedidas coincidían con el que fue el momento álgido de la carrera política de Cerdán: acababa de cerrar el acuerdo con Carles Puigdemont para la investidura de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los padres del niño acosado en el Jesús y María piden que se investigue al colegio
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3

    La intrahistoria del examen copiado en la Policía Local: así fueron las tres horas para elegir la prueba
  4. 4

    Dos nuevos robos en chalés de la zona sur incrementan la inquietud de sus vecinos
  5. 5

    Isa Rivero, primera vallisoletana que se proclama campeona del mundo de boxeo
  6. 6

    El Clínico amplía la radioterapia para metástasis y lesiones en el cerebro con una técnica de alta precisión
  7. 7

    Decenas de PCR a empleados y un año para reanudar la actividad en las granjas afectadas por gripe aviar
  8. 8

    La jornada decisiva sobre la integración ferroviaria se retransmitirá en directo
  9. 9

    La histórica azucarera Santa Victoria vuelve a abrir sus peligrosas tripas a grafiteros y vándalos
  10. 10 Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en Monterrubio de Armuña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida

«Súper Santos Cerdán»: una década dedoble vida