La Justicia europea defiende que una etarra condenada en Francia no puede ser enjuiciada por los mismos actos en España

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) afirma que una persona no puede ser enjuiciada por un acto de terrorismo por el que ... ya haya sido condenada en otro Estado miembro. En su decisión, este jueves, el alto tribunal apunta que este principio se aplica incluso cuando el delito en cuestión reciba «una calificación diferente» en los países del bloque. Resuelve así un caso que afecta a una dirigente de la organización terrorista ETA, con un proceso penal abierto en la Audiencia Nacional por un atentado perpetrado contra el acuartelamiento de la Policía en Oviedo en 1997.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando la dirigente de ETA fue entregada a las autoridades españolas en ejecución de una orden de detención europea emitida por la Audiencia Nacional. Estaba acusada de haber cometido desde Francia delitos de estragos terroristas, asesinato terrorista en grado de tentativa y lesiones, unos cargos por los que enfrentaba una pena de treinta años de prisión en España, tras haber cumplido ya una condena de veinte años en Francia.

La legislación española no permite refundir las penas resultantes de las condenas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales franceses y españoles, por lo que la acusada debería cumplir un mínimo de cincuenta años de prisión sin que sea posible establecer un límite de penas. La Audiencia Nacional señala que las causas penales abiertas en España se refieren a los mismos actos que las sentencias francesas y, mediante una sentencia de 2021, consideró que concurría un 'supuesto de bis in idem'. Según este artículo del Convenio Schengen, «nadie puede ser juzgado en un Estado miembro por los mismos hechos por los que ya haya sido juzgado mediante sentencia firme en otro Estado miembro», siempre que la sanción se haya ejecutado, se esté ejecutando o no pueda ya ejecutarse según la legislación de este último Estado.

Sin embargo, esta sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo, quien devolvió el asunto a la Audiencia Nacional, que decidió entonces dirigirse a la Justicia europea. El TJUE determina ahora que el concepto de «mismos hechos» se refiere únicamente a la identidad de los hechos materiales, independientemente de las calificaciones jurídicas que tengan en distintos Estados miembros. Apunta, además, que es la Audiencia Nacional la que debe determinar si los hechos que pueden ser objeto de un proceso penal son los mismos que fueron juzgados en Francia y cuya sanción se está cumpliendo. En este caso por la participación en una organización terrorista para la preparación de un atentado.