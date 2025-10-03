El Supremo se harta de Santos Cerdán: no es víctima de un complot de CNI

El Tribunal Supremo no da la más mínima credibilidad al intento de Santos Cerdán de involucrar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un complot ... contra su persona para derribar su carrera política, primero, y encarcelarlo después. El juez Leopoldo Puente ha rechazado el último recurso presentado por la defensa del exdirigente socialista y ha ratificado su permanencia en prisión al considerar que prevalece el riesgo de que Cerdán pudiera alterar, ocultar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento.

El ex secretario de Organización arguye que los audios teléfonicos que le implican habrían sido manipulados por los servicios de inteligencia para inculparle en una trama de presuntos amaños de obra pública a cambio de mordidas de la que también formarían parte el ex ministro José Luis Ábalos y Kolo García. La defensa mantiene que los teléfonos, proporcionados a la red por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba podrían haber sido infectados con un software espía como los que utiliza el CNI.

El Supremo desmonta esta tesis por el simple motivo de que los audios fueron interceptados en tres teléfonos de la marca Iphone adquiridos por Koldo y que eran «absolutamente ordinarios», de uso común y general», y también en una grabadora.